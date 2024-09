L’UEFA plafonne les prix des billets pour les supporters visiteurs

Bonne nouvelle.

L’UEFA a décidé de baisser les prix des billets pour les supporters en déplacement lors des matchs européens. Annoncée dans un communiqué ce lundi, cette mesure sera mise en place à partir de cette saison 2024-2025. Les supporters en déplacement pourront ainsi assister à un match de Ligue des champions pour un prix maximum de 60 euros ; 40 euros pour la Ligue Europa ; et seulement 20 euros pour la Ligue Conférence.

Encore mieux, en 2025-2026, les tarifs descendront encore pour les deux premières compétitions, avec un prix maximal de 50 euros pour la Ligue des champions et de 35 euros pour la Ligue Europa. Cette initiative, fruit d’une collaboration avec l’ECA et Football Supporters Europe, vise à rendre le football plus accessible, tout en reconnaissant l’importance des supporters dans l’ambiance des stades.

De leur côté, Nasser al-Khelaïfi, président de l’ECA, et Ronan Evain, directeur exécutif du FSE, saluent cette initiative qui souligne l’importance des fans dans l’atmosphère unique des compétitions européennes. Le président du PSG explique même que le but de cette initiative était que « les supporters en déplacement puissent profiter au maximum du suivi de leurs équipes à travers l’Europe ».

Pour les matchs à la maison, il faudra sans doute payer bonbon pour voir Bradley Barcola au Parc des Princes ou Mama Baldé ridiculiser le Real Madrid à Roudourou.

