Un supporter de Sivasspor casse le nez d’un joueur de la Fiorentina

Après sa victoire à domicile au match aller, la Fiorentina n’a laissé aucune chance à Sivasspor ce jeudi en Turquie (4-1). Qualifiés sans trembler pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, les Italiens ont malgré tout vu leur soirée ternie par un incident : à quelques minutes de la fin du match, alors qu’il venait de remplacer Sofyan Amrabat, le jeune milieu de la Fiorentina Alessandro Bianco a été victime d’une agression de la part d’un fan de Sivasspor. Descendu des tribunes, ce supporter a frappé au visage le joueur de 20 ans et lui aurait même cassé le nez selon la Gazzetta Dello Sport.

Dün oynanan Sivasspor-Fiorentina maçında Fiorentina'nın gol sevinci yaşadığı sırada sahaya giren bir taraftar, Fiorentina orta saha oyuncusu Alessandro Bianco'ya yumruk attı!pic.twitter.com/Pyxu5CN0qU — HatasızFutbol (@HatasizFutbol) March 17, 2023

Après le match, Bianco a rapidement donné de ses nouvelles et s’est montré rassurant sur les réseaux sociaux. L’international U20 italien aurait d’ailleurs saisi la justice face à cette agression. De leur côté, les dirigeants de la Viola n’ont pas digéré l’incident et ont contacté l’UEFA et à l’ECA pour obtenir des explications. Ils reprochent aux instances européenne le manque de sécurisation des joueurs qui a amené à ce triste épisode. La Fiorentina va connaître son prochain adversaire européen ce vendredi après-midi, dans une compétition où elle peut nourrir des ambitions.

