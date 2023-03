La Fiorentina achève Sivasspor, Bâle passe aux tirs au but

En Europe, c’est italien LV1.

La Fiorentina a validé sa qualification pour les quarts de la Ligue Europa Conférence ce jeudi contre Sivasspor, malgré une pelouse en piteux état (1-4). Erdoğan Yeşilyurt a permis aux Turcs de croire à l’exploit en plaçant une frappe ronaldesque à l’extérieur de la surface (35e), mais le renard Arthur Cabral a concrétisé le travail de Nicolás González et assommé le stade du 4 septembre (44e). Ali Vural a fait tout son possible dans la cage avec une parade du pied face à Rolando Mandragora (48e) ou un dégagement sur sa ligne après un numéro de Jonathan Ikoné (67e). La Viola est cependant logiquement parvenue à ses fins, sur un corner mis au fond par Nikola Milenković (62e). Sivasspor a bu le calice jusqu’à la lie, puisque Dimítris Goútas a trompé son propre gardien de la tête (78e), que le capitaine Hakan Arslan a été exclu pour un mauvais geste du pied dans son duel avec Mandragora (81e) et que Gaetano Castrovilli a ajouté un quatrième but (89e).

⚽ Quelle frappe exceptionnelle d'Erdoğan Yeşilyurt ! L'Allemand du club turc de Sivasspor s'est offert un bijou face à la Fiorentina, avec une frappe lointaine qui bat le portier italien. pic.twitter.com/6baXpXjTwO — RMC Sport (@RMCsport) March 16, 2023

Le FC Bâle a davantage fait durer le suspense à Bratislava, où il est revenu du diable Vauvert (2-2, 1-4 T.A.B.). Malik Abubakari (10e) et Juraj Kucka (17e) ont mis le Slovan sur une autoroute, et les Suisses auraient pu couler sans Marwin Hitz, notamment décisif face à Abubakari (49e). Le jeune Riccardo Calafiori a néanmoins relancé le match d’une belle frappe du gauche sur un corner (53e), avant que Zeki Amdouni n’arrache la prolongation, aidé par la faute de main d’Adrián Chovan (90e+3). Le coach du Slovan, Vladimir Weiss, a changé de gardien pour les tirs au but en lançant Martin Trnovský à la place de Chovan, mais sans succès. Hitz a totalement éclipsé son homologue en mettant Kucka puis Barseghyan en échec pour guider Bâle vers le tour suivant.

Enfin, Djurgården a logiquement pris la porte face au Lech Poznań (0-3). Déjà battu 2-0 à l’aller, le club de Stockholm n’est pas parvenu à bonifier le soutien de la Tele2 Arena. Le carton rouge de Marcus Danielson, coupable d’une faute sur Afonso Sousa en position de dernier défenseur, n’a pas facilité la tâche (44e). Poznań a touché trois fois les montants, mais Filip Marchwiński (77e), Nika Kvekveskiri (90e+1) et Michał Skóraś (90e+2) ont fini par perforer la défense suédoise. 27 ans après, la Pologne retrouve un représentant en quarts de finale d’une Coupe d’Europe.

À l’est, le renouveau.

Sivasspor 1-4 Fiorentina

Buts : Yeşilyurt (35e) pour les Yigidos // Cabral (44e), Milenković (62e), Goútas (78eCSC) et Castrovilli (89e) pour la Viola

Slovan Bratislava 2-2 (1-4 T.A.B.) FC Bâle

Buts : Abubakari (10e) et Kucka (17e) pour le Slovan // Calafiori (53e) et Amdouni (90e+3) pour les RotBlau

Djurgarden 0-3 Lech Poznan

Buts : Marchwiński (77e), Kvekveskiri (90e+1) et Skóraś (90e+2)

