Un ancien de Monaco et de l'Inter file en Turquie

Les anciens Monégasques voient du pays.

La Turquie, sa gastronomie, ses paysages, son histoire, sa culture, et son championnat d’anciennes promesses ou de stars en déclin…Keita Baldé, lui, appartient plutôt à la première catégorie. L’attaquant de 29 ans, passé par l’AS Monaco et l’Inter, s’est engagé avec le club de Sivasspor pour une durée de deux ans. Et pour fêter ça, il a été reçu en grande pompe par le président du club, Bahattin Eken, qui a décidé d’afficher le nom du joueur sur le stade de Sivas.

Net Global Sivasspor ailesine hoş geldin Keita Balde ⭐️ Şimdi daha güçlü ve kararlıyız! ❤️ pic.twitter.com/QbBmr3IT6Y — Sivasspor (@Sivasspor) August 12, 2024

Autrefois pensionnaire de la Masia, puis révélé à la Lazio, le Sénégalais avait rejoint l’AS Monaco en 2017 contre un gros chèque de 30 millions d’euros. Et puis après, pas grand-chose…Prêté un temps à l’Inter et à la Sampdoria avant de filer à Cagliari, l’attaquant avait fini par rejoindre le Spartak Moscou en 2022, avant de repartir en prêt à l’Espanyol Barcelone cette saison. Suspendu pendant plusieurs mois en 2022 suite à la violation d’un contrôle antidopage, Baldé va donc tenter de se relancer en Turquie, chez le 7e de Süper Lig la saison dernière.

Il va au moins pouvoir se régaler en dehors des terrains : Sivas a une excellente réputation culinaire.

