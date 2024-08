Samuel Moutoussamy met le cap vers la Turquie

Sivas bien se passer.

L’ancien joueur du FC Nantes Samuel Moutoussamy rejoint Sivasspor en Turquie. Un contrat de deux ans attend l’international congolais, qui était sans club depuis la fin de son contrat à la Jonelière, où il avait débuté en 2016 et connu plusieurs maintiens, mais aussi une victoire en Coupe de France.

O artık bir Yiğido! 💥 Net Global Sivasspor ailesine hoş geldin Samuel Moutoussamy. ✍️🤝🏻 pic.twitter.com/Myxz6QUuC3 — Sivasspor (@Sivasspor) August 22, 2024

Après une expérience d’un an pas trop réussie au Fortuna Sittard aux Pays-Bas, le milieu de terrain connaîtra sa deuxième excursion à l’étranger à 27 ans. Ancien capitaine éphémère du FC Nantes sous l’éphémère entraîneur Pierre Aristouy, Moutoussamy rejoint le septième de la SüperLig turque la saison dernière, et deux anciens joueurs en France : Camara Samba du Havre et Keïta Baldé de Monaco.

À noter le super jeu d’acteur dans la vidéo de présentation et surtout le flocage « Moutouss » : peut-être que les Turcs pensent qu’il s’appelle vraiment Samy Moutouss.

