Nabil Dirar rebondit en Macédoine du Nord

Des nouvelles de Nabil Dirar !

Dans la famille des championnats méconnus, on demande la Prva Makedonska Fudbalska Liga. C’est là-bas que l’ancien Monégasque Nabil Dirar, 38 piges au compteur, va poser ses valises, lui qui vient de signer un contrat avec le KF Gostivari, club évoluant en première division du championnat de Macédoine du Nord. Le club de la ville de Gostivar, au nord-ouest du pays, a annoncé l’arrivée du joueur sur ses réseaux sociaux, sans pour autant donner des détails sur la durée de son contrat. Pour les geeks du foot, le KF Gostivari a été fondé sous le nom de Rini Gostivar en 1998, avant de fusionner avec le FK Gostivar en 2010 et de changer de nom.

Pour en revenir à Dirar, le champion de France 2017 avec l’AS Monaco découvre donc un nouveau pays et devient dans le même temps le joueur le plus expérimenté à évoluer dans le championnat macédonien. Il faut dire que le bonhomme a un CV long comme celui de Keisuke Honda, en ayant joué à Fenerbahçe (Turquie), à Bruges, (Belgique), à Kasımpaşa (Turquie), au SCC Mohammédia (Maroc), au Ishöj IF (Danemark) et plus récemment à… Schifflange, qui est désormais en deuxième division luxembourgeoise.

C’est un euphémisme de dire que le Marocain a vu du pays, cependant son dernier souvenir de la patrie d’Alexandre le Grand n’est pas des plus agréables : lors de sa première année à Fenerbahçe, le club stambouliote avait été éliminé de la Ligue Europa lors des tours préliminaires par le FK Vardar Skopje, club de la capitale macédonienne. Pour ce qui est de Gostivari, le club a fini sixième au classement la saison dernière, et a à cœur de se renforcer pour la saison à venir. Les investisseurs turcs aux manettes du club ont d’ailleurs déjà pioché dans les anciens de Fenerbhaçe pour étoffer leur effectif, en recrutant Alper Potuk en 2023, faisant de lui l’un des joueurs les mieux payés du championnat macédonien.

Voilà qui donne envie de se rendre en vacances à Gostivar.

