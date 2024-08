Moussa Sow devient directeur sportif d’un club nord-macédonien

Pendant ce temps-là, dans un univers parallèle…

Retraité depuis 3 ans maintenant, l’ancien buteur lillois Moussa Sow est réapparu ce dimanche du côté de… la Macédoine du Nord, où il s’est officiellement engagé en tant que directeur sportif du KF Gostivari, sixième de la dernière Prva Liga et qui a déjà vu débarquer Nabil Dirar dans son escouade.

We are pleased to announce Moussa Sow joining our club management. He is a legend of Fenerbahce and Lille LOSC, two times champion, the top scorer of the Turkish Super League and French Ligue 1. We welcome him warmly for his decision to join us on our journey. pic.twitter.com/YEN82yK4X1

— KF GOSTIVARI (@GostivarKf) August 11, 2024