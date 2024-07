À 38 ans, Keisuke Honda rechausse les crampons au Bhoutan

Honda en a encore sous le capot.

Deux ans et demi après avoir annoncé prendre sa retraite, Keisuke Honda rechausse les crampons. La légende du football japonais va ajouter un nouveau championnat à son CV (qui en comptait déjà pas mal) en signant au Paro FC, au Bhoutan. Le club a annoncé sur sa page Facebook l’arrivée de l’ancien du Milan AC, qui va tenter d’aider le leader du championnat bhoutanais à se qualifier pour l’AFC Challenge League, la troisième compétition interclubs de la Confédération asiatique, l’équivalent de la Ligue Conférence en Europe.

𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑤𝑛𝑒𝑑 𝐽𝑎𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑏𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑟, 𝐾𝑒𝑖𝑠𝑢𝑘𝑒 𝐻𝑜𝑛𝑑𝑎 joins Paro FC for the AFC Challenge Cup. Having played for 𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐚𝐦 and 𝐀𝐂 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧. Read https://t.co/kXnbFWD0duhttps://t.co/FmFmOlxDlj pic.twitter.com/izrFz3y9N9 — Paro F.C (@Paro_FC) July 29, 2024

« La décision de Honda de rejoindre le Paro FC souligne notre engagement à encourager l’excellence et à promouvoir le football au Bhoutan. Nous pensons que sa présence renforcera notre équipe, mais servira également de catalyseur pour la promotion du football dans tout le pays », a expliqué le club sur Facebook, soulignant ainsi sa volonté de faire progresser le football dans ce pays d’un peu moins de 800 000 habitants, situé dans l’Himalaya. Keisuke Honda va donc prendre de la hauteur avec ce nouveau défi, puisque la ville de Paro est situé à plus de 2 000 mètres d’altitude, et rejoindre son compatriote Kazuo Homma, 44 ans et 41 buts inscrits lors de ses 21 matchs au club…

À 38 ans, le milieu offensif va aussi découvrir un nouveau pays, après avoir joué au Japon, aux Pays-Bas, en Russie, en Italie, au Mexique, en Australie, au Brésil, en Azerbaïdjan et en Lituanie, où il avait mis sa carrière en pause en 2022. En parallèle de sa carrière de joueur, Honda avait également commencé une carrière de sélectionneur, en étant le manager général du Cambodge entre 2018 et 2023.

Avec tous ces tampons, Honda va sûrement devoir changer son passeport.

