Le club de Goran Pandev fait sa révolution

Nouveau look pour une nouvelle vie.

L’ancien international macédonien Goran Pandev a été élu président du club qu’il a fondé en 2010, et dont il est propriétaire : le Fudbalski Klub Akademija Pandev. L’écurie a opéré une petite révolution commerciale. L’Akademija Pandev devient l’AP Brera Strumica, Strumica étant la ville de naissance de Pandev, mais aussi de l’ancien défenseur de l’AJA Robert Popov. En plus du nom, le logo évolue aussi. Les couleurs de Brera ainsi que « les armoiries de la municipalité de Strumica seront ajoutées, et une partie intégrante sera l’ancien emblème du club, avec Brera Strumica écrit en caractères latins », précise le club dans un message publié sur Instagram.

Le mois dernier, le club avait été racheté par la société irlandaise Brera Holdings PLC, qui possède désormais 90% des actions. Initialement, l’académie était dédiée aux jeunes. Depuis 2014, l’Akademija Pandev possède une équipe masculine senior qui a accédé à la première division macédonienne et même remporté la Coupe de Macédoine du Nord en 2019, puis participé aux éliminatoires de la Ligue Europa.

Football Manager dans la vraie vie.

