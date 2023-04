Pronostic Fiorentina Lech Poznan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

La Fiorentina finit le travail face au Lech Poznan

Dans cette dernière ligne droite de la saison, la Fiorentina se montre impressionnante. Sur une série de 14 matchs sans défaite toutes compétions confondues, la formation toscane a fait un grand pas vers la finale de la Coppa Italia en remportant la demie aller sur la pelouse de Cremonese (0-2). Et la Viola a également frappé un grand coup lors de l’aller de ce quart de finale de Conference League en s’imposant largement contre le Lech Poznan en Pologne (1-4). En Serie A, les hommes de Vincenzo Italiano ont également effectué une belle remontée au classement. 9e, ils ont tenu le coup lundi face à l’Atalanta (6e) à domicile (1-1) avec un nouveau but de Cabral qui avait également scoré à l’aller. Le Brésilien en est à 15 buts cette saison dont 7 dans cette C4.

Le Lech Poznan n’a plus grand espoir après la désillusion du match aller. Largement battu à domicile (1-4), le club polonais veut limiter la casse lors de ce déplacement en Italie. Avant cela, le Lech s’était qualifié en tant que 2e de groupe derrière Villarreal. Obligé de disputer un match de barrage, le club polonais avait pris le dessus sur la formation norvégienne de Bodo/Glimt avant de confirmer contre les Suédois de Djurgarden. Face à une adversité bien plus élevée, le club de Poznan n’a rien pu faire à l’aller. Sur la scène nationale, le Lech n’est pas au mieux et doit se contenter de la 3e place du classement à 17 points du leader et à 9 du 2e, le Legia Varsovie, chez qui il a fait un bon match nul ce week-end (2-2). A domicile, la Fiorentina devrait confirmer sa supériorité en s’imposant tranquillement face au Lech Poznan.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

