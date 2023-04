Pronostic Lech Poznan Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

La Fiorentina prend une option dès l’aller face au Lech Poznan

Le Lech Poznan retrouve des couleurs sur la scène européenne après une longue traversée du désert. Le club polonais s’était qualifié en terminant 2e de son groupe de C4 derrière Villarreal. Le Lech Poznan a notamment remporté une dernière rencontre face au Sous-Marin jaune assuré de la 1re place (3-0) qui lui a permis de disputer les barrages. En 16es de finale (barrage), la formation polonaise s’est défaite des Norvégiens de Bodo/Glimt dans une double confrontation serrée (1-0 en cumulé). En revanche, le Lech a ensuite largement dominé les Suédois de Djurgardens (5-0 en cumulé). Si tout roule en Europe, le club polonais souffre dans son championnat où il est largement distancé par Rakow dans la course au titre. Actuellement, l’équipe entraînée par le Néerlandais Van den Brom accuse 15 points de retard sur le leader. Dans cette équipe, on retrouve l’ancien latéral de Guingamp Rebocho, tandis que l’attaquant suédois Ishak est le meilleur buteur du championnat polonais.

Remontée à la 9e place en Serie A, la Fiorentina est désormais assurée du maintien et peut donc totalement se focaliser sur les coupes. La Viola vit une fin de saison passionnante, puisqu’elle est engagée encore sur deux tableaux avec la Coppa Italia où elle a déjà un pied en finale après sa victoire à l’aller sur la pelouse de Cremonese (0-2) et donc ces quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Pour se hisser à ce stade de la compétition, le club toscan avait tout d’abord terminé en 2e position de son groupe derrière Basaksehir. En revanche, lors des matchs à élimination directe, la Fio’ s’est montrée intraitable en remportant facilement son 16e de finale face à Braga (7-2 en cumulé), qui est troisième du championnat portugais, et en surclassant Sivasspor (5-1 en cumulé) lors des 8es de finale. Depuis la mi-février, la Fiorentina est certainement la meilleure formation italienne du moment puisqu’elle a seulement perdu des points à deux reprises contre Empoli et la Spezia. Avec Cabral, Jovic, Ikoné, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Barak ou le Marocain Amrabat, la Fiorentina devrait réussir une très bonne opération lors de ce match aller en Pologne. Auteur de 8 buts sur ses 12 derniers matchs, le buteur Cabral est très attendu.

