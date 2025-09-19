Pronostics Ligue 1  : Analyses, cotes et pronos avant la 5e journée de L1

Après une semaine européenne rythmée par le retour de la Ligue des champions, place à la Ligue 1 avec des affiches alléchantes et des rencontres déjà importantes pour les plus mal classés. Voici les principaux enjeux de cette cinquième journée.

La grosse affiche

Marseille-PSG

Comment ne pas citer le premier Classique de cette saison ? Après être entrés en piste sur la scène européenne avec des fortunes diverses, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain disputent (déjà) ce dimanche l’un des matchs les plus importants de leur saison. Invaincu en championnat avec une série de quatre victoires consécutives, le club de la capitale, toujours privé de Dembélé et de Doué, mais aussi de J. Neves, devra s’attendre à une rencontre corsée face aux Phocéens, qui ont livré une belle prestation contre le Real Madrid en début de semaine. Toutefois, l’OM, qui a déjà perdu à deux reprises cette saison, n’a gagné aucune de ses 12 dernières réceptions du PSG en Ligue 1 (3N 9D), soit sa plus longue disette face à un même adversaire. Logiquement, les hommes de Luis Enrique devraient l’emporter.

Les équipes qui doivent surfer sur leur dynamique

Lyon-Angers

Irrésistible cette saison après un été particulièrement agité, Lyon, dont la défaite contre Rennes est en grande partie due aux circonstances de match, reçoit Angers ce vendredi, qui n’a pas gagné depuis la première journée. Privés de Morton, suspendu, les Gones devraient logiquement signer un quatrième succès cette saison face à des Angevins qui n’ont remporté qu’un seul de leurs huit derniers déplacements en Ligue 1 (2N 5D).

Nantes-Rennes

Puisque c’est le week-end des derbys, Nantes reçoit son voisin rennais à la Beaujoire samedi à 17h. Après un début de saison dantesque, Rennes se déplace chez les Canaris, qui ne comptent que trois points au classement, mais ont perdu contre trois équipes supérieures (PSG, Strasbourg, Nice) sur la plus petite des marges. Mal en point dans les derbys bretons ces derniers temps, le SRFC, qui pourra compter sur le retour de suspension de M. Camara, devrait avoir du mal à battre le FCN à domicile, bien aidé par un Lopes remarquable depuis le début de saison dans les cages.

Lens-Lille

Une des autres affiches savoureuses de cette J5 est le premier derby du Nord de cet exercice 2025-2026 entre Lille et Lens samedi soir. Avec deux équipes joueuses, qui sont les deux formations à s’être procuré le plus de grosses occasions dans ce début de saison en Ligue 1, la rencontre promet d’être animée. Si les Lensois, 9es, n’ont gagné qu’un seul de leurs 10 derniers matchs à domicile contre Lille en Ligue 1 (5N 4D), il est difficile de se projeter sur l’issue de la rencontre, même si les Dogues, 2es et toujours invaincus, devraient au moins glaner un point. Remis de sa gêne à l’adducteur, Giroud pourrait inscrire son 3e but pour le LOSC.

Monaco-Metz

Corrigé par le Club Bruges lors de son entrée en lice en Ligue des champions (4-1), Monaco, qui doit faire sans son gardien titulaire Hrádecký pendant deux mois et son métronome Zakaria, va vouloir se racheter en enfonçant Metz, qui n’a pris qu’un point en quatre journées. De plus, le club monégasque a gagné 14 de ses 15 derniers matchs face aux Grenats en Ligue 1.

Le duel de nouveaux riches

Paris FC-Strasbourg

Dans le duel 100 % gros sous de cette journée, le Paris FC, qui reste sur deux succès consécutifs, reçoit dimanche à 15 h Strasbourg. Mis à part un revers frustrant face à Monaco, les Alsaciens démarrent parfaitement cet exercice 2025-2026. Cette rencontre promet d’être animée, puisque les deux formations peuvent compter sur plusieurs armes offensives telles que Kebbal (3 buts), Simon (2 buts, 1 passe décisive) côté PFC, Panicheli (3 buts) et Bakwa (1 but, 2 passes décisives) côté RCSA. Une question reste en suspens : la présence ou non du redoutable Emegha.

Les équipes déjà dans l’urgence

Brest-Nice

Mal en point en ce début de championnat avec un seul petit point pris, le Stade brestois peine à se remettre d’un mercato estival où il a vu partir plusieurs de ses cadres comme Lees-Melou, Bizot ou encore M. Camara. Les Ty-Zefs, qui seront privés de M. Baldé, doivent vite stopper l’hémorragie face à Nice pour ne pas s’engluer dans la zone rouge. En difficulté depuis le début de la saison, le Gym doit monter en puissance pour ne pas laisser ses concurrents européens prendre trop d’avance. Un duel équilibré sur le papier, difficile à prédire.

Le Havre-Lorient

Face à Lorient, Le Havre doit l’emporter dimanche pour ne pas laisser un concurrent direct au maintien gratter des points. Porté par F. Doucoure en grande forme, le HAC devrait s’imposer face à des Merlus en grande difficulté défensive (12 buts lors de ses quatre premiers matchs) et qui sont privés de Yongwa, suspendu deux matchs.

Auxerre-Toulouse

Enfin, l’affiche de dimanche après-midi entre Auxerre et Toulouse est l’une des plus incertaines du week-end. Bien aidés par leur buteur Magri (3 buts cette saison), les Violets ont réalisé un bon début d’exercice, contrairement à des Auxerrois à la peine, avec un seul succès et trois défaites. Dans un match logiquement serré, les Bourguignons pourront compter sur le retour de leur portier Léon pour repousser les offensives du TFC. Il n’est pas certain de voir un vainqueur entre ces deux équipes.

