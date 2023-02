Bâle retourne Trabzonspor, la Fio brise le rêve de Braga

Vous reprendrez bien un peu de folie ?

Si les matchs aller de ces barrages d’Europa Conférence Ligue ne nous avaient pas forcément fait lever de notre fauteuil, les matchs retour ont été bien plus excitants à suivre. Dans le froid suisse, le FC Bâle a renversé la tendance du match aller grâce à un pion d’entrée d’Amdouni (13e). En face, les Turcs ont bien eu quelques munitions pour se hisser en huitièmes, mais Bakasetas a glissé sur son penalty tandis que de leurs côtés, Denswil et Bozok se trouvaient en position de hors-jeu au moment de marquer. Alors, les Suisses s’en sont remis à Zeqiri pour faire taire le bruyant parcage visiteur et offrir aux Rot und Blau un huitième de finale (2-0). Dans le même temps, le SC Braga s’est d’abord donné l’espoir de revenir après la gifle de l’aller (0-4) grâce à Castro (17e) et Djaló (34e), mais les Florentins ont rapidement mis fin au rêve portugais grâce à Mandragora (37e), Saponara (58e) et Cabral (83e) (3-2).

Après le 0-0 du match aller entre Poznań et Bodø/Glimt, ce sont les Norvégiens qui ont d’abord pris le match par le bon bout, mais les tentatives de Berg, Vetlesen et Lode sont bien contenus par le bloc polonais. Après la pause, les troisièmes d’Ekstraklasa ont repris du poil de la bête et inscrit le premier but de cette double confrontation par l’intermédiaire d’Ishak (63e). Juste ce qu’il faut pour envoyer les Kolejorz en huitième de finale (1-0). Enfin, comme Anderlecht plus tôt dans la soirée, La Gantoise a dû aller aux tirs au but pour prolonger son rêve européen alors que Gift avait permis aux siens de rattraper le retard du match aller (74e) (1-0, 5-3, TAB).

Vivement la finale 100% belge !

Bâle 2-0 Trabzonspor

Amdouni (13e) et Zeqiri (76e) pour le FCB.

Fiorentina 3-2 Braga

Mandragora (37e), Saponara (58e) et Cabral (83e) pour la Fio // Castro (17e) et Djalo (34e) pour les Arsenalistas.

La Gantoise 1-0 (5-3, TAB) Qarabağ

Orban (74e) pour le KAA Gent.

Lech Poznań 1-0 Bodø/Glimt

Ishak (63e) pour les Kolejorz.