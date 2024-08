Un ramasseur de balles sauvé de la mort par les buteurs de West Ham

Une frayeur sans pareille.

Vainqueur à Crystal Palace grâce à Tomáš Souček et Jarrod Bowen, West Ham a vu ses deux buteurs du jour sauver un ramasseur de balle de la mort. Le malheureux gamin était en effet à deux doigts de finir écrasé sous un panneau publicitaire, ce dernier ayant cédé à la pression des supporters des Hammers, à l’origine d’un mouvement de foule sur leur célébration du deuxième pion de Bowen.

That was scary and unbelievable. After West Ham’s goal, West Ham players noticed a boy having a risk of getting crushed and made sure he’s okay. Massive props to Soucek and Bowen here. #CRYWHU #EPL pic.twitter.com/o45HzBSQJV

— Çetin Cem Yılmaz (@cetincem) August 24, 2024