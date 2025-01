West Ham a trouvé son nouvel entraîneur

Potter aura juste besoin d’un coup de baguette magique pour redresser la situation.

Moins de 24 heures après avoir lourdé Julen Lopetegui, West Ham a déjà officialisé ce jeudi matin la signature du remplaçant du technicien espagnol. Comme pressenti, c’est Graham Potter qui s’assiéra sur le banc des Hammers. Le club londonien a précisé dans son communiqué qu’il a offert un contrat de deux ans et demi à l’entraîneur anglais, qui n’avait plus de boulot depuis la fin de son aventure à Chelsea, en avril 2023.

West Ham United is delighted to welcome Graham Potter as the Club’s new Head Coach ⚒️

— West Ham United (@WestHam) January 9, 2025