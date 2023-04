West Ham s’en sort bien à Gand

La Gantoise 1-1 West Ham

Buts : Cuypers (56e) pour les Buffalos // Ings (45e+3) pour les Hammers

Pas de 11 sur 11.

Pour la première fois dans cette deuxième édition de la Ligue Europa Conférence, West Ham a été incapable de s’imposer. La faute à une formation de La Gantoise enthousiaste (1-1), qui aurait même pu renverser les hommes de David Moyes. Si les occasions peinent à tomber dans le premier quart d’heure, ce sont les Buffalos qui ont l’initiative et le cadrage facile, par l’entremise de De Sart (10e et 24e), qui manque à chaque fois de puissance, des 20 mètres. Les corners se multiplient en faveur de Gand, mais le contrôle de Cuypers est un peu long sur un excellent ballon de Kums (34e). Contre le cours du jeu, les Hammers pensent ouvrir la marque sur une faute de main ubuesque du portier Roef, mais la mimine d’Aguerd, qui traînait à la retombée sur corner, est finalement signalée par la VAR (41e). Ce n’est que partie remise, puisque sur une touche rapidement jouée côté droit, Bowen sert parfaitement Ings, qui conclut face au but et à la limite du hors-jeu (0-1, 45e+3).

Mais le sentiment d’injustice pousse les Belges à concrétiser leur nette domination avant l’heure de jeu. Trouvé par Castro-Montes sur une passe cassante entre les jambes d’Ogbonna, Cuypers se recentre dans la surface et croise fort du gauche pour égaliser (1-1, 56e). Sentant l’exploit possible, les Gantois font suer West Ham plus d’une fois avant le coup de sifflet final. Mais ni Castro-Montes, ni le tonique Gift Orban, auteur d’une surprenante bicyclette sur la barre d’Areola (83e), ne parviennent à enflammer pour de bon la Ghelamco Arena. Tissoudali, entré à la place d’Orban, vendange lui une superbe opportunité en dévissant du droit (87e), tandis que Piątkowski échappe au rouge à la suite d’un tacle limite sur Paquetá, en tant que dernier défenseur.

Orban en déplacement hors de l’Union européenne dans une semaine. Ça promet.

La Gantoise (3-5-2) : Roef – Piątkowski, Okumu, Torunarigha (Fortuna, 64e) – Castro-Montes, Kums, De Sart, Hong (Odjidja-Ofoe, 64e), M. Fofana (Samoise, 64e) – Cuypers, Gift Orban (Tissoudali, 83e). Entraîneur : Hein Vanhaezebrouck.

West Ham (3-4-2-1) : Areola – Johnson, Ogbonna, Aguerd – Coufal, Downes (Paquetá, 74e), Rice, Palmieri (Cresswell, 88e) – Bowen, Lanzini (Benrahma, 60e) – Ings (Antonio, 60e). Entraîneur : David Moyes.

