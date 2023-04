L’Atlético se débarrasse de Majorque

Atlético de Madrid 3-1 Majorque

Buts : De Paul (45e+2), Morata (47e) et Carrasco (77e) pour les Colchoneros // Nastasić (20e) pour les Bermellones

Au Civitas Metropolitano ce mercredi soir, l’Atlético a pris le meilleur sur Majorque en l’emportant (3-1) en affiche de la 31e journée de Liga. Pour revenir à deux points du deuxième, le Real Madrid.

Ce sont pourtant les Baléares qui entament le mieux la partie, sur coup de pied arrêté. Oublié sur corner au second poteau, Matija Nastasić a en effet pris son temps pour ajuster sa tête et ouvrir le score (0-1, 20e). Dominateurs, les Colchoneros doivent alors attendre la fin du premier acte afin d’égaliser, œuvre de Rodrigo De Paul. Lui aussi esseulé, mais au point de penalty, il profite d’un contrôle manqué d’Antoine Griezmann pour reprendre le ballon d’une volée imparable du droit (1-1, 45e+2).

Définitivement lancé, l’Atléti prend l’avantage dès le retour des vestiaires, Álvaro Morata sautant plus haut que Dennis Hadžikadunić et croisant idéalement sa caboche (2-1, 47e). Désireux de soigner la différence de but, Yannick Carrasco parachève le travail en esthète : parti dans le dos de la défense sur un dégagement de Griezmann, le Belge fixe Predrag Rajković, et l’élimine d’une feinte de la semelle puis d’un crochet extérieur avant de pousser le cuir au fond (3-1, 77e). Une belle manière de fêter les 120 ans du club.

Atlético de Madrid (5-3-2) : Grbić – Carrasco, Hermoso, Giménez, Witsel, Molina – Lemar (Barrios, 63e), Koke (Kondogbia, 79e), De Paul (Ñíguez, 63e) – Griezmann, Morata (Correa, 79e). Entraîneur : Diego Simeone.

Majorque (5-3-2) : Rajković – Maffeo, Hadžikadunić, Nastasić (Sánchez, 46e), Copete, Costa – Morlanes (Ndiaye, 56e), Baba, Dani Rodríguez – Ángel Rodríguez (Lee, 56e), Abdón. Entraîneur : Javier Aguirre.

