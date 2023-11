Antoine Griezmann libère l’Atlético face à Majorque

Atlético de Madrid 1-0 RCD Majorque

But : Griezmann (64e)

Le messie.

Antoine Griezmann a sorti l’Atlético du piège tendu par Majorque ce samedi (1-0). Un but précieux, qui en fait le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club avec 170 pions, devant Adrián Escudero. Les Rojiblancos ont vécu une première heure sous le signe de la frustration. Servi par un Lino très remuant, Angel Correa a envoyé le ballon au-dessus (6e). Menaçant mais contrarié par le hors-jeu en première période (26e, 44e), Álvaro Morata a obligé Predrag Rajković à une parade sur sa ligne au retour de la pause (48e). La percée de Lino a offert une nouvelle opportunité à l’avant-centre de la Roja, qui n’a pas réussi à concrétiser en frappant juste à côté (54e).

𝟏𝟕𝟎. 𝐄𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚. 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐫𝐢𝐞𝐳𝐦𝐚𝐧𝐧. pic.twitter.com/7oxNa2ihFc — Atlético de Madrid (@Atleti) November 25, 2023

La lumière n’est pas non plus venue de Correa (60e). Comme souvent cette saison, le salut des Madrilènes est donc passé par Antoine Griezmann, auteur d’un superbe coup de tête sur un caviar de Mario Hermoso (1-0, 64e). Déjà son treizième but cette saison, le neuvième en Liga. Amath Ndiaye a fait trembler le Cívitas Metropolitano en se présentant face à Jan Oblak dans le money time, mais le Sénégalais a trop croisé (83e). Le contrat est rempli : l’Atlético enchaîne une neuvième victoire à domicile, grille la politesse au Barça (qu’il défiera dimanche prochain) et s’invite sur le podium, à trois points du leader Girona. Tout ça le soir de la 600e apparition de Koke.

Le beurre et l’argent du beurre.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Hermoso, Witsel, Azpilicueta (Giménez, 82e) – Lino (Saul, 71e), Griezmann, Koke (De Paul, 63e), Barrios, Llorente – Morata (Memphis, 82e), Correa (Riquelme, 63e). Entraîneur : Diego Simeone.

Majorque (5-4-1) : Rajković – Gonzalez, Nastasic, Valjent, Copete (Maffeo, 82e), Lato (Llabres, 82e) – Samu, Sanchez (Mascarell, 62e), Darder, Rodriguez (Ndiaye, 74e) – Abdón (Larin, 62e). Entraîneur : Javier Aguirre.

