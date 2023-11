Pronostic Atletico Madrid Majorque : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético trop fort pour Majorque

Au contact du top 3 de Liga, et en lice pour le titre, l’Atlético montre de très belles choses cette saison. Mais les hommes de Simeone ont connu un coup d’arrêt sur la pelouse de Las Palmas (2-1), leur seule défaite sur les 12 deniers matchs toutes compétitions confondues, mais sont repartis de plus belle avant la trêve contre Villarreal (3-1). Il faut surtout noter que l’Atlético a remporté toutes ses rencontres à domicile cette saison. Pour ce match, Simeone pourra compter sur ses deux hommes forts du début de saison, Morata (7 buts en Liga) et le vice-capitaine de l’Équipe de France, Antoine Griezmann (8 buts en championnat, 4 en C1).

Seulement 17e de Liga, Majorque est en danger et menacé par les 3 équipes relégables. Pour ne rien arranger, ils n’ont pas su tenir face au Betis (2-0) avant la pause internationale, une défaite qui porte le bilan à 3 défaites et 4 nuls sur les 7 dernières journées. Ce week-end, les Majorquins devront se priver de leur meilleur buteur et élément majeur de l’équipe, le Kosovar Muriqi (4 buts, 2 passes en Liga), blessé durant la trêve. Oscar Mascarell est quant à lui suspendu suite à son exclusion contre le Bétis. Cette équipe ne devrait pas faire le poids contre une équipe de l’Atletico impeccable à domicile jusqu’à présent, et très spectaculaire grâce à son duo Griezmann-Morata.

L'Atlético se débarrasse de Majorque