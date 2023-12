Arsenal tombe dans le piège de West Ham

Arsenal 0-2 West Ham

Buts : Souček (13e) et Mavropános (55e) pour les Hammers

Braquage à la londonienne.

Sans idée face à une formation ultraréaliste de West Ham, Arsenal a chuté pour la troisième fois de la saison en championnat ce mercredi soir (0-2). À l’image d’Oleksandr Zinchenko et Leandro Trossard, à côté de leurs pompes, les Gunners ont traversé la rencontre sans donner l’impression de pouvoir s’imposer, alternant entre imprécision technique et manque d’énergie. Au contraire, les Hammers profitent d’une mésentente entre Zinchenko et Gabriel pour ouvrir le score grâce à Tomáš Souček après une remise de Jarrod Bowen validée par la VAR qui estime que le ballon n’était pas sorti pour quelques millimètres (0-1, 13e).

West Ham jette un coup de froid sur l’Emirates Stadium ! 🥶 Souček ouvre le score pour West Ham après une mésentente entre Gabriel et Zinchenko 🙄#WHUARS | #PremierLeague pic.twitter.com/WAaFgiYcPi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 28, 2023

La suite est une interminable attaque-défense qui ne tournera jamais en faveur d’Arsenal (30 tirs pour seulement 8 cadrés et 75% de possession), ne se montrant vraiment dangereux que par Bukayo Saka (30e, 42e) en première période. Cette réussite qui fuit les Gunners accompagne toutefois les Hammers (6 tirs, 3 cadrés) qui font le break sur leur seconde opportunité du match, Konstantinos Mavropános crucifiant son ancien club d’une tête qui vient taper la barre avant de finir au fond des filets (0-2, 55e). Gabriel Jesus (66e) et Trossard (74e) tenteront en vain de retourner la situation, mais la seule note positive pour l’Emirates Stadium sera finalement le penalty de Saïd Benrahma repoussé par David Raya en toute fin de match (90e+6).

Et c’est Liverpool, nouveau leader de Premier League, qui remercie West Ham.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (Nelson, 64e) – Ødegaard, Rice, Trossard (Smith-Rowe, 79e) – Saka, Jesus, Martinelli (Nketiah, 64e). Entraîneur : Mikel Arteta.

West Ham (4-2-3-1) : Aréola – Coufal, Mavropanos, Ogbonna, Emerson – Álvarez, Souček – Kudus, Ward-Prowse, Paquetá (Benrahma, 33e) – Bowen. Entraîneur : David Moyes.

Pronostic Arsenal West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League