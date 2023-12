Pronostic Arsenal West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal poursuit sa belle série à l’Emirates contre West Ham

Les résultats des Gunners sont dernièrement assez moyens, puisqu’on retrouve seulement 1 victoire sur les 4 derniers matchs, et ils viennent même de perdre leur siège de leader, récupéré par Liverpool. Mais les Londoniens peuvent directement le récupérer en gagnant ce soir. Défaits à Villa (1-0), les Gunners avaient ensuite aligné une équipe remaniée contre le PSV en Ligue des Champions puisque la 1ère place du groupe était déjà assurée (1-1). Ils ont ensuite battu Brighton (2-0) avant d’obtenir un bon nul au vu de la rencontre à Anfield contre les Reds (1-1) lors du match précédent. A noter qu’une série de 7 victoires de suite est en cours à l’Emirates. Pour aller chercher cette 8ème victoire de rang, Arsenal ne pourra pas aligner Havertz, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Même chose pour les joueurs de rotation Timber, Partey, Tomiyasu et Vieira, qui sont tous les 4 blessés. Mais Arteta pourra tout de même aligner une équipe très compétitive avec ses cadres, à commencer par le duo Saliba-Gabriel qui a été très solide contre Liverpool notamment, ou encore les deux milieux complémentaires Rice (ex-West Ham) et Odegaard (4 buts, 3 passes en PL). On devrait voir du classique en attaque, avec Jesus en pointe (7 buts, 3 passes toutes compétitions confondues) accompagné par Martinelli (4 buts, 4 passes TCC) et surtout Saka (8 buts, 10 passes TCC).

West Ham fait bonne impression cette saison et reste au contact des places pour l’Europe en fin de saison. 7èmes, les Hammers ont su rebondir après cette déconvenue sur la pelouse de Fulham (5-0), en battant à la maison Fribourg (2-0) pour récupérer la première place du groupe en C3, puis les Wolves en PL (3-0). Mais en EFL Cup, les Londoniens ont replongé à Anfield (5-1) avec une équipe remaniée, turnover qui s’est avéré payant puisque l’équipe type a traumatisé Manchester United ce week-end (2-0). Il y aura donc de l’adversité pour les Gunners, d’autant que les Hammers seront presque au complet avec une seule absence, celle d’Antonio. Le jamaïcain est parfaitement remplacé par Bowen qui a déjà inscrit 11 buts en championnat. Il sera bien soutenu par Kudus, lui aussi buteur contre United (9 buts TCC), l’ancien lyonnais Paqueta (5 buts, 5 passes TCC), et le trio du milieu Ward Prowse-Soucek-Alvarez. Malgré cette très belle équipe, les Gunners voudront récupérer la 1ère place et devraient s’imposer pour continuer cette belle série à l’Emirates Stadium. Saka est le meilleur buteur de son équipe cette saison et pourra participer au festival offensif dans ce derby londonien.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

