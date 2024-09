L’OM a tenté un pari fou cet été

Rêver plus grand.

Le mercato estival de l’OM a été marqué par le recrutement de Mason Greenwood, auteur de violences physiques et sexuelles sur sa compagne, le loft dans lequel ont été envoyés Jordan Veretout ou Chancel Mbemba, ainsi que l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de touche. Il aurait pu entrer dans des dimensions encore plus surréalistes puisque Wesley Fofana a révélé avoir été contacté par le club phocéen cet été. « J’ai un appel qui m’a beaucoup touché, ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé, c’était Mehdi Benatia, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. C’est sûr que ça m’a touché, je pense que tout le monde sait pourquoi. Je ne me suis jamais caché, c’est ma ville, c’est mon club. Je suis supporter de l’Olympique de Marseille », a assuré le défenseur de Chelsea au micro de Free Foot.

L’OM aurait dû débourser une sacrée somme pour convaincre les Blues de lâcher l’international français, qui est sous contrat jusqu’en 2029. Le principal intéressé ne se voit d’ailleurs pas quitter Londres de sitôt : « J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle, c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club. Et après, pour l’Olympique de Marseille, on verra un jour. »

Didier Drogba disait pareil et il n’est jamais revenu.

