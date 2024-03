Ralf Rangnick ne sélectionne pas trois joueurs, épinglés après des chants homophobes

Ils « sont bêtes ».

Lundi, Ralf Rangnick, sélectionneur de l’Autriche, annonçait sa liste pour les prochains matchs amicaux contre la Slovaquie et la Turquie, avec trois absents notables. Niklas Hedl, Marco Grüll, Guido Burgstaller, tous trois joueurs du Rapid Vienne, sont allés célébrer une victoire 3-0 dans le derby contre l’Austria avec leurs supporters et ont été épinglés pour des chants homophobes et offensants à l’encontre du rival viennois. « C’est quelque chose que je ne tolérerai pas dans une équipe où je suis entraîneur – que ce soit en club ou ici avec l’équipe nationale », a souligné Rangnick en conférence de presse.

Ralf Rangnick a tenu à souligner que si la porte s’est refermée pour cette fenêtre internationale, elle peut se rouvrir pour l’Euro en Allemagne, cet été (14 juin-14 juillet). « Tout le reste dépend du fait que les garçons montrent ce qu’ils pensent vraiment et quel est leur état d’esprit », soulignant également que « des excuses du bout des lèvres » ne suffisent pas. Il attend donc des joueurs qu’ils « s’occupent sérieusement de ce sujet et comprennent ce que cela signifie pour les gens s’ils sont publiquement insultés et discriminés d’une telle manière ».

Klares Statement von Ralf Rangnick zur Nicht-Nominierung von Nationalspielern nach deren homophoben Gesängen. Kein Relativieren, kein „Hat sich ja entschuldigt“ usw. Hintergrund: https://t.co/soq8ZQpcPM pic.twitter.com/Yob3a7jgab — Ron Ulrich (@RonUlrich11) March 12, 2024

C’est ce qu’on appelle un gegenpressing.

