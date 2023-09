Le Bayern en démonstration, Leipzig et Dortmund font le boulot

Le Bayern a pris provisoirement la tête du championnat. Le podium a été chamboulé par la victoire d'Hoffenheim et les succès sans briller de Dortmund et Leipzig. Mayence, Gladbach et Bochum, eux, continuent de s'enliser.

Lors d’une 5e journée assez prolifique en Bundesliga, qui a pondu 14 buts cet après-midi, la course à l’Europe a connu de nombreux rebondissements. En revanche, statu quo en bas de classement.

Après ses débuts réussis en Ligue des champions face à United mercredi, le Bayern Munich a pulvérisé Bochum (7-0). Les Bavarois se sont directement mis à l’abri grâce à Eric Maxim Choupo-Moting. Trouvé sur le flanc gauche, le Français Kingsley Coman a servi sur un plateau l’attaquant camerounais qui a crucifié le portier du VfL (1-0, 4e). L’inévitable Harry Kane a (évidemment) participé à la fête. Sur une percée d’Alphonso Davies, l’international anglais a récupéré le ballon avant d’ajuster Manuel Riemann, impuissant, pour inscrire son cinquième but de la saison sur son premier tir cadré de la rencontre (2-0, 13e). Avant même la demi-heure de jeu, Matthijs de Ligt a mis fin à tout suspense en claquant une tête sur un corner. Sans pitié, Leroy Sané, lancé en profondeur par Kane, n’a pas tremblé dans son un-contre-un avec le gardien adverse, en glissant le cuir au fond des filets (4-0, 38e). Le cauchemar ne s’est pas arrêté là. Après une main dans la surface d’Erhan Masovic, Kane ne s’est pas fait prier pour inscrire un doublé en prenant le portier à contre-pied (5-0, 54e). En toute fin de rencontre, Mathis Tel a encore marqué. Servi par Kane, l’espoir français a transpercé les filets adverses (6-0, 81e). Kane, tout sauf rassasié, va conclure d’une belle manière cette démonstration bavaroise en déviant un centre de Noussair Mazraoui pour inscrire son premier triplé en Bundesliga (7-0, 88e).

Dans le duel le plus équilibré de cette 5e journée de Bundesliga, Dortmund a pris le meilleur sur Wolfsburg (1-0). Après un premier acte ennuyant, le BvB, toujours invaincu en championnat, a été bousculé par les Loups avant de prendre le dessus quelques minutes après l’heure de jeu. Trouvé par un centre de Julian Brandt côté droit, l’inoxydable Marco Reus a parfaitement conclu l’action pour permettre aux siens de prendre les devants (1-0, 68e). De son côté, Leipzig, qui restait sur quatre victoires consécutives, a continué sur sa dynamique en dominant timidement Gladbach (0-1). Après un premier acte brouillon, l’entrant Timo Werner, mis en orbite par l’excellent Xavi Simons, a permis aux Roten Bullen de se sortir du piège tendu par Gladbach (0-1, 75e).

L’Union craque

Si la rencontre entre Augsburg et Mayence n’était pas la plus séduisante sur le papier, ce match a offert un beau spectacle avec la victoire des locaux (2-1). D’emblée, Ludovic Ajorque a planté un but de la tête à la suite d’un centre millimétré de Danny Da Costa (0-1, 6e). Mais le FCA ne s’est pas laissé abattre, et après un cafouillage dans la surface, Ermedin Demirovic a profité de la confusion pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 15e). Sur un corner mal repoussé par la défense adverse, le Bosnien s’est imposé dans les airs avant d’inscrire un doublé en trompant Robin Zentner (2-1, 45e). Le score ne bougera pas. Augsburg tient son premier succès cette saison.

L’Union Berlin a de son côté déçu en se faisant surprendre à domicile par Hoffenheim (0-2). Les Berlinois ont été mis en difficulté dès la 20e minute à la suite d’un penalty concédé par Leonardo Bonucci et transformé par Andrej Kramarić (0-1, 22e). L’Union va craquer à nouveau peu après la demi-heure de jeu. Dans la surface, Maximilian Beier n’a pas tergiversé en logeant le cuir dans la lucarne gauche de Frederik Ronnow (0-2, 39e). Une victoire qui permet aux hommes de Pellegrino Matarazzo de se hisser provisoirement à la 4e place de la Bundesliga.

Les résultats :

Bayern Munich 7-0 Bochum

Buts : Choupo-Moting (4e), Kane (13e, 54e, 88e), De Ligt (29e), Sané (39e), Tel (81e) pour les Bavarois

Dortmund 1-0 Wolfsburg

But : Reus (68e) pour le BvB

Gladbach 0-1 Leipzig

But : Werner (75e) pour le RBL

Union Berlin 0-2 Hoffenheim

Buts : Kramarić (22e) et Beier (39e) pour le TSG

Augsburg 2-1 Mayence

Buts : Demirovic (15e, 45e) pour le FCA // Ajorque (6e) pour Mainz

Carton rouge pour le FCA : Engels (60e)

