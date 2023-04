Le Bayern contrarié par Hoffenheim, Dortmund dégoûté par Stuttgart

Le Bayern s'est pris les pieds dans le tapis face à Hoffenheim (1-1), tandis que Dortmund a laissé filer deux points précieux face à une équipe de Stuttgart héroïque (3-3). Leipzig et Augsburg ont assuré le spectacle (3-2), alors que Mayence et Cologne se sont partagés le point du match nul (1-1).

Dortmund risque de s’en mordre les doigts.

Après la débâcle face à Manchester City mardi, le Bayern Munich ne s’est pas rassuré à six journées de la fin du championnat en concédant le match nul face à Hoffenheim ce samedi après-midi à l’Allianz Arena (1-1). Les Bavarois ont rapidement pris l’avantage dans cette rencontre grâce à Benjamin Pavard. Après un ballon mal renvoyé par la défense d’Hoffenheim, l’international français a profité d’une frappe de Kingsley Coman, qui lui est arrivée dans les chaussettes, pour tromper Oliver Baumann du pied du droit (1-0). Conquérants, les hommes de Thomas Tuchel ont confisqué le cuir à leurs adversaires pendant toute la première mi-temps. Le Rekordmeister va pourtant se faire surprendre par le TSG dans le second acte. Positionné aux mètres 25 mètres, Andrej Kramaric a relancé la rencontre en plantant un magnifique coup franc (1-1). Dans la foulée, le Bayern a pensé reprendre l’avantage grâce à une nouvelle réalisation de Pavard mais le but a été refusé pour un hors-jeu (75e). Malgré des tentatives en fin de match de Tel (84e) et Gnabry (90+2e), le Bayern ne prend qu’un point mais conserve la tête du championnat.

Dans l’autre rencontre à enjeu pour la course au titre, Dortmund n’a pu faire mieux qu’un match nul face Stuttgart à la Mercedes-Benz Arena alors qu’ils avaient deux buts d’avance et qu’ils étaient à 11 contre 10 dès la 39e minute (3-3). Peu avant la demi-heure de jeu, Sebastien Haller a inscrit son quatrième pion de la saison. Suite à un numéro de Donyell Malen côté gauche, l’international ivoirien a récupéré le cuir dans la zone de vérité avant de lâcher une reprise du droit imparable pour Fabian Bredlow impuissant (0-1). Très en jambe ce samedi après-midi, Malen a mis son équipe à l’abris en marquant le but du break. Après un renvoi catastrophique de la défense des Schwaben, l’attaquant néerlandais a éliminé deux joueurs avant de battre le portier adverse d’une frappe sèche à ras de terre (0-2) . Expulsé pour une deuxième faute évitable sur Malen, Mavropanos a facilité la vie du BvB en laissant son équipe à 10 avant la mi-temps (39e). Alors que Dortmund manquait de justesse pour tuer le match, Stuttgart a pensé entretenir le suspense grâce à Serhou Guirassy, mais l’arbitre de la rencontre a finalement annulé le but de l’ancien Rennais (52e). C’est finalement suite à festival du Français Tanguy Coulibaly – qui a dribblé deux adversaires avant de battre Gregor Kobbel – que Stuttgart va réduire l’écart à moins d’un quart d’heure de la fin (1-2). Pétrifiés, les hommes de Edin Terzic vont finir par plier. Après un corner, la défense du BvB n’a pas réussi à se dégager et a laissé Josha Vagnoman fusiller Kobel d’un tir imparable sous la barre (2-2). En toute fin de match, Dortmund va s’offrir une immense bol d’air en reprenant les devants (2-3). Suite à un cafouillage dans la surface, l’entrant Reyna a fait la différence grâce à belle frappe à ras de terre. Alors que le plus dur est fait, Stuttgart va arracher le point du match nul. Côté droit, Vagnoman fait la différence avant de centrer. La défense du Borussia se troue totalement et Silas Wamangituka a tout le temps d’ajuster Kobel (3-3). Le neuvième Meisterschale du BvB vient sûrement de s’envoler.

À la Redbull Arena, Leipzig et Augsburg ont offert un beau spectacle (3-2). La rencontre a commencé de la plus mauvaise des manières pour les hommes de Marco Rose. Après un centre de Iago Amaral Borduchi, Arne Maier a crucifié Janis Blaswich d’un plat du pied surpuissant (0-1). Mais les Roten Bullen ont rapidement réagit grâce à Kevin Kampl. Servi sur un plateau par Timo Werner, le Slovène a remis les deux équipes à égalité en marquant sur un tacle glissé (1-1). Après la demi-heure de jeu, Leipzig va prendre les devants : sur un centre fort de Benjamin Henrichs, Timo Werner, encore lui, a ajusté le portier adverse d’un plat du pied redoutable (2-1). Le show de l’international allemand ne faisait que que commencer. Situé en dehors de la surface, le numéro 11 a inscrit un magnifique but en trompant l’ancien Rennais Tomas Koubek d’une reprise de volée en dehors de la surface (3-1). Augsburg a réduit l’écart grâce à Vargas (3-2) mais cela ne suffira pas. De son côté Mayence et Cologne se sont partagés le point du match nul au RheinEnergieStadion (1-1). D’entrée de jeu, les Nullfünfer ont pris la rencontre en main. À la 17e minute, le buteur français Ludovic Ajorque, trouvé par Silvan Widmer, a claqué un pur but d’attaquant en reprenant un centre puissant de volée (0-1) avant que Cologne ne réduise l’écart dans le second acte par l’intermédiaire son milieu autrichien Dejan Ljubicic (1-1).

Encore une fois, les anciens joueurs de Ligue 1 ont brillé.

Les résultats :

Bayern 1-1 Hoffenheim

Buts : Pavard (17e) pour le Rekordmeister // Kramaric (71e) pour le TSG

Stuttgart 3-3 Dortmund

Buts : Coulibaly (78e), Vagnoman (84e) et Wamangituka (90+7e) pour les Schwaben // Haller (26e), Malen (33e) et Reyna (90+2e) pour le BvB

Carton Rouge : Mavropanos (39e)

Leipzig 3-2 Augsburg

Buts : Kampl (10e) et Werner (32e,35e) pour les Roten Bullen // Maier (5e) et Vargas (82e) pour le FCA

Cologne 1-1 Mayence

Buts : Ljubicic (51e) pour les Geißböcke // Ajorque (17e) pour les Nullfünfer

