City éparpille le Bayern

Manchester City 3-0 Bayern Munich

Buts : Rodri (27e), Bernardo Silva (70e) et Haaland (77e) pour City

On attendait un choc, on a vu une démonstration. Même s’il s’est rebellé après la pause et a fait illusion pendant un temps, le Bayern Munich a finalement été fessé par Manchester City, ce mardi soir en quarts allers de Ligue des champions (3-0). Rodri, Bernardo Silva et Erling Haaland ont trouvé le chemin des filets pour les Citizens, qui auraient pu l’emporter sur un score encore plus large sans les multiples parades de Yann Sommer. Le dernier carré semble désormais tout proche pour la bande de Pep Guardiola, tandis que Thomas Tuchel et ses hommes auront fort à faire pour croire en l’exploit au match retour, mercredi prochain.

Deux. Comme le nombre de buts encaissés par le Bayern au cours de la C1 cuvée 2022-2023 avant d’aborder son quart de finale aller face à Manchester City. Conscients de la difficulté de faire sauter le verrou munichois, les champions d’Angleterre s’installent d’emblée dans le camp adverse. Jack Grealish et, surtout, Bernardo Silva multiplient les initiatives sur les ailes, sans toutefois parvenir à trouver la clé. Sous une pluie battante et au milieu d’un vent tourbillonnant, c’est un éclair qui débloque la rencontre. Un éclair de génie, plus précisément, qui porte le sceau de Rodri. Servi aux 25 mètres, le droitier espagnol efface Musiala, se met sur son pied gauche et décoche une puissante frappe enroulée. Le ballon se loge dans la lucarne de Yann Sommer (1-0, 27e). Tantôt proche de concéder un but gag à cause du pressing d’Erling Haaland (14e), tantôt décisif à bout portant devant İlkay Gündoğan (34e), le portier suisse est le Bavarois le plus en vue du premier acte. Cela en dit long sur les difficultés rencontrées par les hommes de Thomas Tuchel, incapables de cadrer le moindre tir en 45 minutes.

Upamecano fautif, Haaland (encore) décisif

Ils ne tardent cependant pas à se rebeller. Leroy Sané met Ederson à contribution dès le retour des vestiaires (46e), comme pour donner le ton d’une seconde période plus équilibrée que la première. L’international allemand chauffe à nouveau les gants du gardien mancunien (49e, 54e), confirmant que le Rekordmeister a bien haussé le curseur de l’intensité et de l’agressivité. Ce n’est toutefois qu’éphémère car, bien vite, City reprend ses esprits. Les Skyblues se montrent en effet à nouveau menaçants, par l’intermédiaire de Nathan Aké et Rúben Dias (57e). C’est finalement une erreur individuelle qui fait définitivement basculer le match en faveur des locaux. Pressé par Jack Grealish, Dayot Upamecano perd le ballon, qui revient dans les pieds d’Erling Haaland. Discret jusqu’alors, le Norvégien entre dans la surface et distille un amour de centre en direction de Bernardo Silva, qui concrétise l’offrande de la tête (2-0, 70e). Le Bayern chancelle. Il est définitivement mis au tapis dans la foulée, lorsque Haaland, forcément, profite d’une belle remise de John Stones pour ajuster Sommer (3-0, 77e). Le dernier rempart des champions d’Allemagne s’emploie pour éviter une déroute encore plus contrariante (87e). Il n’empêche, on imagine mal comment Munich, trop peu inspiré et pour une fois friable défensivement, pourra barrer la route des demi-finales à l’implacable machine bleu et blanc.

Manchester City (3-2-4-1) : Ederson – Akanji, Rúben Dias, Aké – Stones, Rodri – Bernardo Silva, De Bruyne (Álvarez, 68e), Gündoğan, Grealish – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Sommer – Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies (João Cancelo, 80e) – Goretzka, Kimmich – Coman, Musiala (Mané, 69e), Sané – Gnabry (Müller, 80e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

