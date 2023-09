Le nouveau but remarquable de Serhou Guirassy

Certes, l’adversaire n’était pas très redoutable.

N’ayant pas gagné un seul match depuis le début de la saison et en ayant même perdu cinq sur six, Darmstadt ne faisait guère peur à Stuttgart ce vendredi lors de la cinquième journée. Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui ont ouvert le score au quart d’heure de jeu grâce à un but de Dan-Axel Zagadou inscrit contre son camp. Mais les locaux ont de nouveau pu compter sur Serhou Guirassy, auteur d’une superbe réalisation à la 32e minute et après l’égalisation des siens, pour tout renverser.

[🎞️VIDEO -⚽️ BUT] 🇩🇪 🚨 BANG BANG BANG GUIRASSYYYYY !!! 🚀💥 Un véritable missile pleine lucarne ! 🔥 Déjà son 9eme but cette saison https://t.co/NhfzODsRB0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 22, 2023

En plus de son exploit personnel achevé par une lucarne transpercée, l’ancien du Stade rennais ou d’Amiens s’est offert un doublé dans le temps additionnel du second acte d’un lob parfaitement exécuté. Ses neuvième et dixième buts cette saison, seul Robert Lewandowski ayant marqué autant de fois en si peu de temps en début de championnat. Cerise sur le gâteau, l’équipe de l’attaquant est provisoirement leader du classement.

Neuf millions d’euros, quelle belle affaire pour son club…

Le lob de Guirassy en toute détente. La métamorphose est impressionante ! pic.twitter.com/Df4F0UUdva — Вяєιzн Єσ Мα Вяσ !® #SRFC (@BreizhEoMaBro_) September 22, 2023

