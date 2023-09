Pronostic Stuttgart Darmstardt : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Stuttgart enchaîne face à Darmstadt

La saison passée, Stuttgart a souffert pour se maintenir et a été contraint de passer par les barrages. Lors de cette double confrontation décisive, la formation allemande s’était tranquillement imposée face à Hambourg (6-1). Sur la lancée de ce maintien, le VfB réalise une excellente entame. En effet, les hommes de Sebastian Hoeness ont certes encaissé un lourd revers contre Leipzig (5-1 avec quelques bourdes de l’ancien gardien monégasque Nübel) mais à côté de ça ils ont dominé Bochum (5-0), Fribourg (5-0) et Mayence (1-3) sur leurs 3 autres matchs. Grâce à cette excellente entame, Stuttgart occupe la 4e place du classement. De plus, le VfB peut compter sur un Guirassy en pleine forme avec 8 réalisations, ce qui en fait le meilleur buteur des 5 grands championnats européens.

En face, Darmstadt a retrouvé la Bundesliga grâce à sa 2e place obtenue l’an passé dans un championnat de Bundesliga 2 complétement fou. Avec leur petit budget, les Fleurs de Lys souffrent dans cette entame de championnat. En effet, les hommes de Torsten Lieberknecht se sont déjà fait surprendre en Coupe d’Allemagne par le FC 08 Homburg qui évolue dans les échelons inférieurs. En Bundesliga, Darmstadt a d’abord enregistré trois défaites consécutives face à l’Eintracht (1-0), l’Union Berlin (1-4) et le Bayer Leverkusen (5-1). Le week-end dernier, les partenaires du capitaine Fabian Holland ont limité la casse en obtenant le nul à domicile face au Borussia Mönchengladbach (3-3) au terme d’une rencontre riche en buts. Bien rentrés dans leur match, les Fleurs de Lys ont mené de 3 buts à la pause et se sont écroulés dès l’expulsion de Maglica. Sur le penalty qui a suivi, Marcel Schuhen avait pourtant bloqué la tentative de Cvancara mais n’a rien pu faire face aux déferlantes du Borussia qui a ensuite inscrit 3 buts en 20 minutes. Auteur d’une très bonne entame, Stuttgart devrait prendre le dessus à domicile sur une équipe de Darmstadt qui n’a toujours pas gagné le moindre match et qui a perdu ses 2 matchs en déplacement.

Leverkusen et Stuttgart déroulent, Wolfsbourg cale