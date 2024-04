Manuel Neuer bat le record de clean sheets en Ligue des champions

Le mur de Munich encore un peu plus dans l’histoire.

Ce mercredi, le Bayern s’est défait d’Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions (1-0). Une victoire qui a offert aux Bavarois leur ticket pour le dernier carré, et qui a aussi permis à Manuel Neuer de battre un record de prestige dans la compétition. L’Allemand est en effet devenu le portier comptant le plus de matchs sans encaisser de but dans l’histoire de la C1, avec 58 clean sheets. Il dépasse ainsi Iker Casillas, qui a su garder sa cage vierge à 57 reprises avec le Real Madrid et Porto. Gianluigi Buffon complète le podium avec 52 feuilles propres.

Il sera par contre difficile pour le Bavarois de dépasser Casillas sur le nombre d’apparitions dans la compétition, étant donné que l’Espagnol compte aujourd’hui une large avance (177 matchs) sur l’Allemand (138 matchs). À 38 ans, Neuer est sous contrat avec le Bayern jusqu’en juin 2025. Son futur est encore incertain, la presse allemande ayant avancé qu’il pourrait prendre sa retraite à l’issue de la saison prochaine ou bien rempiler pour une année supplémentaire.

Un nouveau record qui ne va en tout cas pas motiver les Bavarois à rapatrier Alexander Nübel tout de suite.

Le calendrier des demi-finales de Ligue des champions dévoilé