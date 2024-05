Franck McCourt clarifie les choses sur une vente de l’OM

C’est une nouvelle qui ne devrait pas plaire à tout le monde à Marseille.

S’il ne connaît pas son avenir, Franck McCourt sait au moins qu’il passera par l’Olympique de Marseille. Dans un entretien à paraître dans le JDD prochainement, le propriétaire américain de l’OM a choisi de mettre les choses au clair quant à sa volonté de conserver ou non le club. « La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis 8 ans. Le club n’est pas à vendre », a-t-il notamment déclaré.

Débarqué aux commandes de Marseille en octobre 2016, McCourt ne compte donc pas laisser à qui que ce soit, le soin de remettre sur pied un club qui ne disputera pas l’Europe l’an prochain et qui n’a plus rien gagné depuis 2012 et une Coupe de la Ligue. Surtout, il a voulu dire haut et fort son engagement pour l’institution phocéenne, annonçant un énième nouveau projet : « J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes. »

Au moins, les supporters ont des nouvelles de sa part.

Et si Aubameyang rejoignait l’Arabie saoudite ?