Frank McCourt explique les raisons de son rachat de l’OM

Le boss est sorti de sa grotte.

Invité par la chaîne de télévision américaine NBC pour parler de son projet « Liberty », dont la modeste ambition est de révolutionner Internet, Frank McCourt en a profité pour expliquer les raisons de son rachat de l’Olympique de Marseille. Vrai « fan de sport et grand sportif » selon ses dires, il n’était pas spécialement un fan du club phocéen, mais a saisi l’opportunité après la vente de son club de baseball de Los Angeles. « Après avoir vendu les Dodgers, j’ai réalisé ce rêve d’enfant. Je me suis dit, si jamais j’achète une autre équipe, ce sera dans le football européen. Non seulement c’est le sport le plus important au monde, mais c’est aussi le sport qui touche tout le monde, partout », avoue le dirigeant américain, arrivé à Marseille en 2016. Convaincu par cette aventure, il l’affirme : « Si vous voulez voir quelque chose de vraiment fou, allez voir du football européen ».

Boston native and founder of Project Liberty Frank McCourt Jr. joins Kwani Has Questions to talk about his new book, what Boston means to him and why owning the L.A. Dodgers was a dream come true. https://t.co/XydWlQQp8O

— NBC10 Boston (@NBC10Boston) March 23, 2024