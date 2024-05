Timo Werner reste en prêt à Tottenham

Timo Werner is (still) a Spur.

Tottenham a officialisé la prolongation du prêt avec option d’achat de l’Allemand pour la saison 2024-2025. Il était déjà prêté depuis le mercato d’hiver par le RB Leipzig, chez qui il était revenu en 2022 après y avoir évolué entre 2016 et 2020. « Je suis heureux d’être ici dans le nord de Londres, a tenu à souligner Timo Werner pour le média du club. Je vois à quel point le club est bon, nous formons une bonne équipe. Je sens dans le stade que les gens sont derrière moi et sont heureux quand je marque. Les Spurs, c’est un très bon endroit où rester. »

S’il n’a plus joué pendant les deux dernières semaines de Premier League en raison d’un pépin physique, Werner avait la confiance totale de son entraîneur Ange Postecoglou. Sur 14 matchs joués (dont 13 en Premier League), il compte 11 titularisations pour 2 buts et 3 passes décisives. La saison prochaine sera donc sa troisième complète en Premier League après avoir porté les couleurs d’un rival londonien, Chelsea, pendant deux saisons (2020-2022).

We are delighted to announce an agreement for Timo Werner to rejoin us on loan from RB Leipzig for the 2024/25 season, with an option to make the deal permanent 🤍

