Timo Werner revient en Premier League

Timo Werner poursuit sa découverte de Londres.

Un an et demi après son départ de Chelsea, où il n’a pas laissé un souvenir impérissable, l’attaquant allemand débarque à Tottenham. Le joueur de 27 ans a en effet été prêté par Leipzig aux Spurs jusqu’à la fin de la saison, comme dévoilé ce mardi. Les médias anglais évoquent une option d’achat estimée à 17 millions d’euros.

Willkommen, Timo! 🤍

We're delighted to announce the loan signing of Timo Werner, subject to international clearance ✍️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 9, 2024