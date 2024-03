Ange Postecoglou : « Le top 4, ce n’est pas un ticket d’or à la Willy Wonka »

Angie et la chocolaterie.

Cinquième de Premier League, Tottenham affrontera un concurrent direct ce dimanche, Aston Villa, dans l’optique d’une qualification en Ligue des champions. Les Spurs comptent cinq points de moins que les Villans, qui sont une place devant au classement. Interrogé sur l’objectif du top 4 en conférence de presse, Ange Postecoglou a affiché son ambition. « Ce n’est pas un ticket d’or à la Willy Wonka, ça vous permet juste de participer à la compétition pendant un an. Mais si vous ne vous développez pas à partir de là, cela ne sert à rien », a répondu l’Australien.

Le coach de Tottenham a exprimé son intention d’aller beaucoup plus haut – et tant mieux pour son club, qui n’a plus rien gagné depuis 2008. « Nous ne sommes pas là pour participer, nous sommes là pour gagner des choses. Je ne vois pas l’intérêt d’essayer de viser autre chose que d’être numéro 1. Quel est l’intérêt ? Je ne suis pas fait pour viser autre chose que le sommet. Si je ne suis pas à la hauteur, c’est de ma faute, mais je ne vais pas créer un scénario dans lequel je me contenterais d’autre chose que du meilleur. »

Simpy the best.

