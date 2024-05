La Tchéquie dévoile sa liste des 26 pour l’Euro 2024

Trois champions d’Allemagne et une ribambelle d’accents placés sur des consonnes.

La Tchéquie était la dernière équipe du groupe F à ne pas encore avoir dévoilé sa liste, c’est désormais chose faite. Parmi les 26 sélectionnés, on retrouve sans grande surprise le trio du Bayer Leverkusen Matěj Kovář, Adam Hložek et Patrik Schick, ainsi que les deux Londoniens de West Ham Vladimir Coufal et Tomas Souček. La liste du sélectionneur Ivan Hašek a été dévoilée dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de l’équipe nationale.

À noter également que 15 des 26 sélectionnés jouent actuellement dans le championnat national et représentent les trois plus gros clubs du pays, le Sparta Prague, le Slavia Prague et le Viktoria Plzeň. Vingt ans après une demi-finale lors de l’Euro 2004, la Tchéquie tentera de sortir d’un groupe composé du Portugal, de la Géorgie et de la Turquie.

The Czech squad for the upcoming training camp ahead of the UEFA EURO 2024 has been announced. #EURO2024 https://t.co/aTDpSsatD9 — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) May 28, 2024

Et si elle était là, la hype du tournoi ?

