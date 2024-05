Jude Bellingham élu meilleur joueur de Liga

Il est venu, il a vu, il a vaincu.

Débarqué en Espagne l’an dernier, Jude Bellingham a plus que répondu aux attentes, malgré un transfert estimé à plus de 100 millions d’euros. Flamboyant dès le début de saison, avec cinq buts lors de ses quatre premiers matchs et des actions ultra décisives, il a continué sur son rythme de croisière, menant le Real Madrid au titre de champion d’Espagne. Avec ses 19 buts et 6 passes décisives en 28 matchs, il vient d’ailleurs d’être élu meilleur joueur de la saison. Une récompense qui montre à quelle point il a impressionné dès sa première année chez les Merengues.

Révélation de la saison du côté du Barça, Lamine Yamal a été élu meilleur jeune (moins de 23 ans), tandis que le trophée du plus beau but de la saison a été décerné à Jesus Areso, joueur d’Osasuna, pour une réalisation tout simplement magnifique contre Getafe. Le prix du meilleur entraîneur de la saison est logiquement revenu à Michel Sanchez, qui a emmené Gérone à une improbable troisième place, devant l’Atlético de Madrid par exemple. Unai Simón, s’il n’a rien reçu ce soir, s’est vu remettre le trophée Zamora samedi dernier, qui désigne le meilleur gardien de l’année.

Pas rancunier pour un sous, Bellingham a même jeté des fleurs à son successeur.

