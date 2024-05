Jim Ratcliffe souhaiterait bannir le télétravail à Manchester United

Ça bouge en coulisses à Manchester United

Une victoire en FA Cup contre l’autre club de Manchester en fin de semaine dernière, point d’orgue d’une saison mouvementée sur le terrain mais aussi en dehors. En plus des difficultés sportives illustrées par le cas d’Erik ten Hag, les Red Devils ont pu assister à un changement dans l’organigramme du club, avec l’arrivée de Jim Ratcliffe comme actionnaire minoritaire du club, avec 27,7% des parts.

L’homme d’affaires de 71 ans est aussi en charge des opérations sportives du club, mais ses premières décisions concernent les personnes travaillant dans les bureaux. Selon le Guardian, Ratcliffe et son équipe veulent remodeler l’équipe administrative, ce qui implique un changement dans la manière de travailler : 100% en présentiel, plus de télétravail. Sinon, vous pouvez partir, et au plus vite.

C’est en tout cas, en substance, ce qui est écrit dans un mail, rapporté par le média britannique : « Pendant que beaucoup ont apprécié notre nouvelle approche, nous sommes au courant que beaucoup de collègues ne préfèrent pas adopter cette nouvelle façon de travailler, et considèrent leurs options. Avec tout cela en tête et avec tout le respect que nous avons pour ces collègues, nous accepterons pour tous ceux qui veulent démissionner maintenant la possibilité de réclamer leur bonus annuel s’ils ne peuvent travailler depuis nos bureaux au 1er juin. »

Coup dur pour les réunions Teams.

