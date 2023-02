Le Brésilien Malcom est désormais russe

Joue-la comme Gérard Depardieu.

Tout comme l’interprète d’Obélix, les deux attaquants du Zénith Saint-Pétersbourg Claudinho et Malcom sont entrés dans la liste des 38 étrangers à qui le président russe Vladimir Poutine a accordé la citoyenneté par un décret spécial. Tout comme l’interprète de Cyrano de Bergerac, les deux Brésiliens ont souhaité obtenir cette nouvelle nationalité pour une seule raison : la politique fiscale. Finalement, une seule chose sépare l’interprète de Christophe Colomb de Claudinho et Malcom, c’est que ce nouveau titre permettra aux deux Russes de porter la tunique de leur nouvelle sélection. Ah non, ça aussi ils ne pourront pas le faire.

Vladimir Putin has signed a decree allowing Claudinho and Malcom, as well as several other footballers, to become Russian citizens.

Both players need to live in Russia for five years to play for the national team — Malcom could play for Russia as early as 2024, Claudinho 2026. pic.twitter.com/eexVib1WsS

