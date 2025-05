Le transfert de Wendel du Zénith à Botafogo tombe à l’eau pour « des raisons géopolitiques »

Toujours les mêmes qui se retrouvent dans les embrouilles.

Pierre angulaire du Zénith depuis 2020, Wendel – à ne pas confondre avec le crack des Girondins de Bordeaux – avait enfin pu bénéficier d’un bon de sortie pour quitter le Zénith Saint-Pétersbourg. L’ancien milieu du Sporting CP devait rejoindre Botafogo en juin, pile pour la prochaine Coupe du monde des clubs. Un retour au pays qui ne se fera pas.

Raisons géopolitiques ou financières ?

À la suite d’un communiqué de Botafogo, le club carioca de John Textor a déclaré que le contrat du joueur avait été résilié dans un commun accord avec Saint-Pétersbourg. L’Estrela Solitária explique ce revirement par des « raisons géopolitiques », les propriétaires du Zénith ayant été mis sur une liste de sanctions internationales. De ce fait, toute transaction avec les Russes ne peut se réaliser.

Une justification douteuse, puisque Wendel n’est pas le premier transfert entre les deux clubs. Plus tôt dans l’année, Luiz Henrique, héros de la dernière finale de Copa Libertadores, rejoignait le Zénith pour 33 millions d’euros. Dans le même temps, Artur effectuait le chemin inverse contre une dizaine de millions. Si certains pointent l’incapacité du groupe Eagle à régler la transaction de vingt millions d’euros, la raison serait plus alambiquée. Comme le rapportent certains médias brésiliens, l’interdiction concernerait l’envoi d’argent vers la Russie, et non l’inverse. En conclusion, Botafogo aurait bien reçu l’argent pour le départ de Luiz Henrique, contrairement au Zénith pour le transfert d’Artur.

O Zenit-RUS pode efetuar pagamentos pelos jogadores, mas não pode receber. Com isso, o BFR recebeu pelo Luiz Henrique, mas por conta dos conflitos geopolíticos (explicarei melhor na matéria), não pagou pelo Artur. Mais infos em instantes. https://t.co/nFi4AuYsmN — João Pedro Fragoso (@jotapfragoso) May 21, 2025

Pas sûr qu’il existe une DNCG au Brésil.

