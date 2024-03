Le plus vieux footballeur de France a 85 ans

Une telle longévité, ça ferait rêver plus d’un Brésilien.

Alain Bonpays est un phénomène. À 85 ans, il a encore les cannes pour parcourir les terrains de football sur la côte méditerranéenne. Au milieu des « jeunes » de l’équipe des vétérans de Canet en Roussillon, il bat la pelouse chaque jeudi. L’ancien champion de la Vienne et vice-champion de France universitaire cadets du 60 mètres s’amuse « de prendre de vitesse un copain qui a trente ans de moins ». Il ne compte pas s’arrêter de sitôt, lui qui reste passionné par ce football qu’il pratique depuis ses sept ans.

Si bien qu’il rêve d’une fin à la Gerrard, dans son stade. « Tant que je peux, je continue. Qui sait si je ne vais pas mourir sur un terrain. Une crise cardiaque et hop… Cela aurait un certain panache n’est-ce pas ? », affirme le doyen des footballeurs. Bonpays a également été le premier éducateur d’Aymeric Laporte, aujourd’hui international espagnol et joueur d’Al-Nassr, lorsqu’il évoluait au SUA d’Agen, club dans lequel il a évolué pendant une cinquantaine d’années.

Le seul homme en France qui peut affirmer « le football il a changé ».

