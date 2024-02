Mbappé va protéger sa marque, sa célébration et ses expressions cultes

Tout était calculé depuis le début.

Comme rapporté par le média espagnol AS, Kylian Mbappé a déposé une demande officielle le 8 février dernier auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), afin de protéger ses « marques ». Il a ainsi sécurisé son nom, son image, les logos de ses différentes marques, une image de sa célébration signature les bras croisés (voir capture d’écran ci-dessous) ou encore deux de ses citations les plus célèbres, devenues des mèmes : « Moi tu m’parles pas d’âge », prononcée dans l’émission Intérieur sport sur Canal+, ou encore « Le football il a changé », lâché en conférence de presse avec le PSG.

Déposer et protéger des marques permettrait au joueur du PSG de sécuriser, le plus possible, l’exploitation de son image et de son nom sur le marché commercial européen. Avec cela, il empêche par exemple des marques de faire des t-shirts ou des mugs avec ses citations ou célébrations. Cela lui permettra également de créer lui-même divers produits à son image.

Encore un coup de maître de la maman, Fayza Lamari.

