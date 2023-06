Fayza Lamari, maman de Mbappé : « Kylian n’est pas une pancarte promotionnelle »

La maman de Kylian Mbappé sort du silence.

Assez peu loquace dans les médias, Fayza Lamari s’est livrée (un petit peu) au journal suisse La Tribune de Genève. La mère « et principale conseillère » de l’attaquant du PSG explique qu’elle a un rôle central dans la carrière du génie français : « Pas que sur l’image, sur tout. Même sur son football, aux côtés de son papa, avec lequel on est parfaitement complémentaires dans cet accompagnement. Je fais partie de l’équipe qui s’occupe de tout ce qui est transfert, négociations et autres. » Avec un mot sur la prolongation de Kyks à Paris, l’été dernier : « Ce n’est pas contre Madrid, car effectivement, ce club représente beaucoup pour Kylian depuis qu’il est petit. C’est difficile de leur dire non quatre fois, et c’est ce qu’il a fait. Nous avons toujours été réglo. Quand Kylian a voulu rester à Paris, c’était sa décision. Je suis contente qu’il l’ait prise, car se dire qu’un enfant de banlieue a pu fouler la pelouse du Parc des Princes et devenir le joueur qu’il est devenu, c’est génial. »

Concernant les polémiques autour du droit à l’image, elle s’explique : « Chez les enfants, tout passe par le mimétisme. Quand Kylian était petit, si Zidane et Ronaldo avaient mangé des épinards sur des publicités, il en aurait mangé aussi. Kylian n’est pas une pancarte promotionnelle que l’on met à toutes les sauces sans qu’il y ait du sens derrière. Nous avons été confrontés à des situations compliquées, notamment sur les paris sportifs. C’est Kylian qui porte le combat, mais c’est son papa et moi qui sommes à l’origine de cette prise de position. Nous venons d’un milieu où ces paris sont un véritable fléau. Nous ne sommes pas contre, mais nous ne voulons pas être payés pour mettre en avant ces marques-là. […] Bien sûr qu’à partir du moment où on appartient à un club qui a un tel sponsor, Kylian joue le jeu. Mais il ne souhaite pas être mis en avant sur les visuels, il veut être au fond sur la photo. Et d’ailleurs, il ne souhaite pas être payé. Ce que génère Kylian en droit à l’image est redistribué au foot amateur et à d’autres causes. »

À la maison, « il n’y a personne de plus normal que Kylian une fois la caméra éteinte », assure-t-elle. D’ailleurs, elle ajoute : « Je ne suis même pas sûre que Kylian dépense vraiment son argent aujourd’hui. Lui est à part, c’est un amoureux du football. Il avait les maillots de tous les clubs quand il était petit. Il avait même celui d’un joueur suisse. Alexander Frei, qui jouait à Rennes. Kylian nous a fait demander le maillot d’Alex Frei au Père Noël. Aujourd’hui, on en rigole encore avec lui. D’ailleurs, il est toujours capable de regarder 50 000 matchs. La Ligue 2, la Bundesliga, la Coupe d’Afrique des nations ou la Copa América. Le problème aujourd’hui, quand vous jouez dans un club, c’est que vous devez automatiquement détester toutes les autres équipes. »

Maintenant, c’est sûrement Frei qui souhaiterait le maillot de Mbappé.

