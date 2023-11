Nuno Espirito Santo viré sur fond d’embrouilles avec Karim Benzema

Du grabuge au soleil.

Al-Ittihad se sépare de Nuno Espirito Santo ! Dans un communiqué où il exprime sa « gratitude » envers le technicien portugais, le club saoudien a en effet annoncé son licenciement, après cinq matchs sans victoire en championnat et une défaite en Ligue des champions asiatique. Empêtré à une sixième place loin de ses ambitions, Al-Ittihad sera pour l’instant dirigé par son assistant Hassan Khalifa. Sauf qu’au-delà des résultats sportifs, ce limogeage proviendrait surtout d’un accrochage entre l’entraîneur et la star et capitaine de l’équipe, Karim Benzema.

Champion en titre en Saudi Pro League, Espirito Santo n’aurait pas franchement apprécié l’arrivée de Benzema cet été, et les relations entre les deux hommes seraient fraîches depuis le début de leur collaboration. Selon les médias Arriyadiyah (Arabie saoudite) et Relevo (Espagne), des mots assez durs auraient été échangés entre les deux hommes, l’entraîneur reprochant au Français son manque d’implication, tandis que l’attaquant aurait riposté en expliquant au coach qu’il n’était pas seul dans l’effectif. Les échanges auraient été houleux et auraient ainsi atteint un point de non-retour.

Santo est sympa, mais il n’a pas la valeur d’un Ballon d’or aux yeux de ses dirigeants.