Gianni Infantino annonce que l’Arabie saoudite organisera le Mondial 2034

On n’est jamais mieux servi que par soi-même.

L’Arabie saoudite est tout proche d’organiser la Coupe du monde 2034. Seul en lice, après le retrait de candidature de l’Australie ce mardi, le Royaume devrait être, sauf tremblement de terre, le pays hôte de la plus prestigieuse des compétitions de football. Le suspense n’était déjà pas vraiment insoutenable, mais Gianni Infantino, président de la FIFA, a décidé d’être encore moins patient.

Sur les réseaux sociaux, l’Helvético-Italien s’est fendu d’une publication annonçant d’ores et déjà la victoire saoudienne. « Le plus grand spectacle du monde sera organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis en 2026 – en Amérique du Nord. Les deux éditions suivantes de la Coupe du monde de la FIFA se dérouleront en Afrique (Maroc) et en Europe (Portugal et Espagne) – avec trois matchs de célébration en Amérique du Sud (Argentine, Paraguay et Uruguay) – en 2030 et en Asie (Arabie saoudite) en 2034. Trois éditions, cinq continents et dix pays impliqués dans l’organisation de matchs du tournoi –, c’est ainsi que le football devient véritablement mondial ! »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Dans un élan d’optimisme et d’humanité, le président de la FIFA s’est félicité de montrer que le football « unit comme rien d’autre dans un monde de plus en plus divisé et agressif. » Si certains s’interrogent sur le faible nombre de candidatures finales, Gianni Infantino répond : « Les processus de candidature ont été approuvés par consensus par le Conseil de la FIFA – où les six confédérations sont représentées – après un dialogue constructif et des consultations approfondies. Merci à tous ceux qui ont participé à cet échange positif. »

Ça faisait longtemps qu’une compétition n’avait pas été entachée par le soupçon.

Une nouvelle supercoupe européenne délocalisée en Arabie saoudite