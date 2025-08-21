S’abonner au mag

ARM
Amine Adli quitte le Bayer Leverkusen pour la Premier League

Cherries picking.

C’est officiel, Amine Adli quitte le Bayer Leverkusen et s’engage avec Bournemouth jusqu’en 2030. En manque de temps de jeu depuis sa fracture du péroné en début de saison dernière, l’international marocain avait ouvert la porte à un départ dans un entretien accordé à L’Équipe en juillet.

Après quatre saisons en Bundesliga, il a finalement rejeté les avances de l’OM et va découvrir la Premier League à l’âge de 25 ans pour un transfert estimé à 30 millions d’euros, d’après le quotidien sportif. Pas de retour dans le championnat français pour l’attaquant formé à Toulouse, qui avait été nommé meilleur joueur de Ligue 2 lors de la saison 2020-2021.

On attend une connexion avec Kroupi.

