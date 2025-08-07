L’OM tire dans tous les sens et aurait ciblé Amine Adli

S’abonner au mag

La machine Longoria est de retour.

Une chose est sûre : l’Olympique de Marseille ne chôme pas ces dernières semaines. La piste menant à Edon Zhegrova évoquée ce mercredi serait à l’arrêt pour l’instant, faute de place pour un joueur extracommunautaire. D’ailleurs aucun vrai contact n’aurait été noué avec Lille, mais elle pourrait être activée en cas de feu vert administratif, selon L’Équipe.

Par conséquent, l’OM avance sur d’autres pistes. Toujours d’après le quotidien, une vieille flamme pourrait bien se raviver. Quatre ans après avoir frôlé la Canebière, Amine Adli est de nouveau dans le viseur marseillais. À l’époque, il sortait d’une saison taille patron avec Toulouse, mais le deal n’avait finalement pas abouti et l’attaquant marocain s’était envolé du côté de Leverkusen.

Prêt pour un nouveau projet

Après quatre belles saisons au sein du club allemand (124 matchs pour 23 buts), l’ancien Toulousain ne serait pas fermé à l’idée d’un nouveau projet, comme il le laissait entendre en juillet dernier dans les colonnes de L’Équipe : « Le Bayer est un club exceptionnel. Mais après quatre ans et autant d’émotions, je pense que c’est normal de se poser des questions sur son avenir. Savoir ce que j’ai envie de faire. Est-ce que je dois partir ou pas, découvrir autre chose ? C’est légitime de se poser ces questions, d’autant plus qu’on démarre un nouveau cycle. »

Marseille a bien capté le signal. Medhi Benatia, à la manœuvre, connaît le joueur et son entourage depuis longtemps. Il l’avait même conseillé à l’époque pour rejoindre les Lions de l’Atlas. Le contact est là, et la porte semble entrouverte.

Un vrai projet galatchique.

