Le fiston de Buffon dispute ses premières minutes en pro

Le coup de vieux…

Louis Buffon a fait ses grands débuts dans le monde professionnel dimanche après-midi. L’attaquant de 17 ans, fils de l’immense Gigi Buffon, est entré à la 84e minute sous le maillot de Pise alors que son équipe était menée 3-2 sur la pelouse de La Spezia. Il n’a pas réussi à inverser le cours du match, mais peut désormais se targuer d’avoir goûté au football professionnel.

17-year-old Louis Buffon, son of legendary Italian Gigi, makes his first team debut for Pisa 👏@DstnCalcio @IFTVofficial pic.twitter.com/l8At2QNRKi

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) March 9, 2025