Le Napoli enchaîne face au Genoa

Napoli 2-1 Genoa

Buts : Anguissa (57e), Højlund (75e) pour le Napoli // Ekhator (33e) pour le Genoa

Une victoire de champion en titre.

Face à un Genoa accrocheur et devant grâce à une talonnade sublime du jeune Jeff Ekhator (18 ans), les Partenopei ont attendu la seconde période pour renverser la formation de Patrick Vieira. Encore une fois sous l’impulsion d’un André-Frank Zambo Anguissa monstrueux, qui a bien suivi un centre mal repoussé par la défense des Rossoblù pour pousser le cuir au fond des filets de Nicola Leali (1-1, 57e).

Anguissa, toujours lui, et qui sera d’ailleurs élu homme du match, va obliger le portier du Genoa à détourner l’une de ses frappes rasantes dans les pieds de Rasmus Højlund, vingt minutes plus tard, qui scelle définitivement le succès de Naples avant la trêve (2-1, 75e). Avec deux ombres au tableau : les blessures de Stanislav Lobotka et de Matteo Politano. Mais pour le moment, le Napoli d’Antonio Conte démarre bien sa saison.