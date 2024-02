Toujours convalescent, le Napoli évite de peu la défaite face au Genoa

Naples 1-1 Genoa

Buts : Ngonge (90e) pour les Partenopei // Frendrup (47e) pour Il Grifone

Naples ne se rassure pas.

Pas de vainqueur dans ce duel de milieu de tableau entre Naples, dixième, et le Genoa, douzième. Pourtant dominateur (25 tirs à 6), le Napoli n’a pas su faire la différence et a encore déçu devant son public. Débarqué du Hellas Verone au mercato hivernal, le milieu belge Cyril Ngonge a délivré ses nouveaux coéquipiers à la fin du temps réglementaire pour égaliser et soulager le stade Diego Armando Maradona, qui a vu le Genoa ouvrir le score par Morten Frendrup dès le retour des vestiaires.

Toujours amputé de son buteur, Victor Osimhen, le champion d’Italie continue d’inquiéter. Les places européennes restent toutefois encore accessibles, la Roma, sixième, n’est qu’à deux points, alors que se profilent les retrouvailles avec les phases finales de Ligue des champions, après avoir atteint les quarts l’an dernier. Le rendez-vous avec un Barca, pas au mieux lui non plus, est pris pour mercredi, une nouvelle fois à domicile.

Les coéquipiers de Khvicha Kvaratskhelia vont vite devoir se réveiller.

