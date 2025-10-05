Le PSG sans Vitinha mais avec Ndjantou, Giroud titulaire pour Lille

Roulez jeunesse !

Privé de six joueurs pour ce déplacement à Lille, Luis Enrique a réservé quelques surprises dans son XI de départ. Une équipe dans laquelle ne figure pas Vitinha, qui a pourtant bien fait le (court) voyage jusque dans le nord. Le milieu de terrain sera ainsi occupé par Kang-in Lee, Senny Mayulu et le tout jeune Quentin Ndjantou, qui disputera donc son troisième match professionnel en une semaine, le premier comme titulaire. Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez encadreront Lucas Beraldo et Willian Pacho en défense, tandis qu’Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola accompagneront eux Gonçalo Ramos devant.

Meunier de retour, Giroud est bien là

Côté lillois, Thomas Meunier effectue son retour dans le couloir droit, au sein d’une défense où Nathan Ngoy est de nouveau aligné en charnière, accompagné d’Aïssa Mandi. Bruno Génésio a également misé sur un solide trio dans l’entrejeu avec Benjamin André, Nabil Bentaleb et Ayyoub Bouaddi, tandis qu’Hákon Haraldsson et Matías Fernández-Pardo épaulent Olivier Giroud en attaque.

Le XI Lillois pour affronter le PSG ⚔️ Avec le retour du capitaine Benjamin André 🔙#LOSCPSG pic.twitter.com/awzCN93fXE — LOSC (@losclive) October 5, 2025

Mesdames et messieurs, faites vos jeux !